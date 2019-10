VIDEO: Zaniklé tratě: Kladensko-nučická dráha krmila hutě rudou a vápencem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zaniklé tratě: Kladensko-nučická dráha krmila hutě rudou a vápencem

Dnešní Zaniklé tratě se zaměří na dráhu, která měla zásadní vliv na rozvoj průmyslu v českých zemích, a to i přesto, že na ní nefungovala veřejná osobní doprava. Za 110 let své existence ovšem odvezla miliardy tun vápence, železné rudy, ale také uhlí. Vydáme se do středních Čech, po stopách Kladensko-nučické dráhy.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv