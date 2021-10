VIDEO: ZANIKLÉ TRATĚ: Dvě tratě u Prunéřova pohltil velkolom Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ZANIKLÉ TRATĚ: Dvě tratě u Prunéřova pohltil velkolom

48. Zaniklé tratě nás zavedou do stínu Krušných hor. V dnešním díle projdeme rovnou dvě tratě. Obě vznikly jako součást Buštěhradské dráhy, obě se sbíhaly v původní stanici Prunéřov a obě zanikly kvůli těžbě uhlí. Projdeme zbytky tratí do Března z Chomutova a do Chomutova.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv