ZANIKLÉ TRATĚ: Dráhu u Opavy zničil wehrmacht

Dnešní Zaniklé tratě nás zavedou do Slezska. Zamíříme na další přeshraniční trať, která vznikla na základě mezistátní smlouvy Rakouska-uherska s Pruskem. Na českém území ji na konci druhé světové války zlikvidoval ustupující Wehrmacht, v novém Polsku ale vlaky přestaly jezdit až na začátku 90. let. Podíváme se na trať z Opavy do Bauerwitz, dnešního Baborówa.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv