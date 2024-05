VIDEO: ZANIKLÉ TRATĚ: Vlečku do Terezína stavěli vězni ghetta, vozila je na smrt Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

79. díl zaniklých tratí se bude věnovat snad jediné dráze u nás, která neměla nikdy vzniknout a jejíhož zániku lituje jen málokdo. Vlečku z Bohušovic nad Ohří do ghetta Terezín museli postavit sami židovští vězni, a to jen proto, aby je pak mohla odvézt do vyhlazovacích táborů.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv