ZANIKLÉ TRATĚ: Ajska vozila vápenec z Koněprus do Králova Dvora

Jubilejní devadesáté Zaniklé tratě nás zavedou do srdce Českého krasu. Budeme pátrat po zbytcích úzkokolejky o rozchodu 760 mm, která přes šedesát let svážela vápenec z lomů v okolí Koněprus do údolí Berounky. Vyrazíme po stopách Ajsky, malodráhy Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy, zkráceně KBK.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv