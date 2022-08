VIDEO: ZANIKLÉ TRATĚ: Dráha do Německa Vidnavu povznesla, po válce zpustla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ZANIKLÉ TRATĚ: Dráha do Německa Vidnavu povznesla, po válce zpustla

Se Zaniklými tratěmi dnes vyrazíme do jednoho z nejzapomenutějších koutů Česka, na Javornicko. Málokdo tuší, že právě tady byla do roku 1945 velmi rozvětvená síť drah, které vedly do někdejšího Pruska. Po válce se ale z Pruska stalo Polsko a zájem o dopravu přes hranice ustal. Zamíříme na trať z Vidnavy do dnešní Nysy.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv