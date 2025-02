VIDEO: ZANIKLÉ TRATĚ: Koněspřežka z Lán byla u pražských hradeb první Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Únorové Zaniklé tratě se zaměří na jeden z prapočátků české železnice. Kromě koněspřežky z Budějovic do Lince totiž v českých zemích existovala ještě jedna, která vznikla jen pár let po svém slavnějším vzoru. Byla vůbec první, která dosáhla pražských hradeb, vozila dřevo z křivoklátských lesů a později i kladenské uhlí a cestující. Budeme pátrat po stopách dráhy z Brusky, dnešních Dejvic, do Lán.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv