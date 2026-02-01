ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do prác

Technika | Zaniklé tratě
Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom lidi, ale i letadla. Budeme pátrat po vlečce Letu Kunovice.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
