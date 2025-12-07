Zaniklé tratě: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů

Technika | Zaniklé tratě
Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u nás byla koncipovaná na rychlost 100 kilometrů za hodinu. Podíváme se na bývalou zkušební trať Vagonky Studénka do Bartošovic.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
