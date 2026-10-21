Značka Smart se vrátila ke svým kořenům a představila nový model #2
21. 10. 2026 0:06 Technika
S celkovou délkou 2746 mm je nový Smart #2 dokonce o něco kratší než třetí generace Fortwo, jejíž výroba skončila v roce 2024. Díky krátkým převisům a kolům umístěným v samých rozích karoserie si vůz uchoval neuvěřitelný poloměr otáčení pouhých 6,95 metru. To mu umožňuje otočit se na pouhém mezníku a hravě zvládnout i ty nejstísněnější uličky velkoměsta.
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Značka Smart se vrátila ke svým kořenům a představila nový model #2
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