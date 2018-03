VIDEO: Tenhle ruský recept na parkování by se občas hodil i u nás Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejspíš je tato scéna jen dobře sehraná, ale koho by někdy něco podobného při parkování nenapadlo. Nejlépe to ohodnotil v komentářích jeden z diskutujících: Je to skvělé video... víte,že to není skutečné, ale stejně se vám to líbí.

video: YouTube/ cyka blyat