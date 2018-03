VIDEO: Kelly Family jsou zpět! Zaplnili pražskou O2 arénu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kelly Family jsou zpět! Zaplnili pražskou O2 arénu

Slavná hudební skupina The Kelly Family nedávno oznámila svůj návrat na hudební podia. Na svém turné spojeném s vydáním nového alba We Got Love přijede 8. 3. 2018 koncertovat také do pražské O2 areny. Hudební formace, která v devadesátých letech doslova pobláznila miliony fanoušků po celém světě, zahrála zásadní hity své tvorby, mezi které patří skladby jako An Angel, Nanana, I Cant Help Myself, Santa Maria a další.

video: Václav Hnátek