VIDEO: Trailer k romantické komedii Léto s gentlemanem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k romantické komedii Léto s gentlemanem

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…

video: Bioscop