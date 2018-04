VIDEO: Tři britské lodě zablokovaly před 100 lety přístav Zeebrugge Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Minutu po půlnoci třiadvacátého dubna 1918 začal pokus o britskou námořní blokádu kanálu Bruggy při vstupu do přístavu Zeebrugge. Britové měli nejprve zaútočit na německou posádku a odvést tak pozornost od hlavního cíle akce. Operace se povedla jen částečně. Loď Vindictive hořela už cestou a vše navíc zkomplikovala náhlá změna směru větru. Čtvrt hodiny po dvanácté se ponorka HMS C3 plná výbušnin vklínila mezi pilíře viaduktu spojujícího molo s břehem a poté, co jí opustila posádka, vybuchla. O hodinu později tři zúčastněné lodě naložily přeživší námořníky a vydaly se zpátky do anglického přístavu Dover. V nastalém zmatku se Britům podařilo odvrátit pozornost Němců a v ústí kanálu potopili tři vyřazené lodě plné betonu.

video: iDNES.cz, Reuters