Má cenu třídit? Toto dělají s plastem ze žlutých popelnic

Když vyhodíme plastový výrobek do kontejneru na plast, máme dobrý pocit. Co se s ním ale děje dál? Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal to vyrazil zjistit za Benátky nad Jizerou, kde se nachází třídicí linka. Každý odpadek tam prohlížejí pracovnice u pásu a dál ho třídí, například na zelené, čiré či modré lahve, fólie nebo obaly od čisticích prostředků. Bohužel ale polovina odpadu, ač je i plastový, končí na skládce.

video: Matěj Smlsal, Šimon Neumann, iDNES.tv