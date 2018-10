VIDEO: Železniční tunel do Berouna by zkrátil cestu i do Německa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Železniční tunel do Berouna by zkrátil cestu i do Německa

Přesun nynější železniční trati mezi Prahou a Plzní z údolí Berounky do tunelu by v nejambicióznější variantě vyšel na 50 miliard korun. Dojezd vlaku by se mezi oběma městy zkrátil o zhruba 25 minut na přibližně hodinu. Vyplývá to z předběžných výsledků studie proveditelnosti, se kterou Správa železniční dopravní cesty seznámila veřejnost.

video: iDNES.cz