Policie v americkém Seattlu hladě zloděje Jasona Lewise, který přepadl obchod s elektronikou. Když do obchodu přišel, začal napadat prodavače. Kvůli jejich bezpečnosti je manažer odvolal a muž začal chodit po celém obchodu, kde ničil vybavení. U vitríny s iPady a hodinkami se pak zastavil a pokoušel se do ní proniknout. Povedlo se mu to, až když ji shodil z eskalátorů.

video: KameraOne