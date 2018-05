VIDEO: Život korálů: svět barev v časosběrném videu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Život korálů: svět barev v časosběrném videu

Marketér Michaer Rice zachytil akvarijní korálový systém v americkém Denveru. Práce na projektu mu zabrala asi 50 hodin a pořídil při tom přes 10 tisíc jednotlivých snímků. „Sledovat pohyb živočichů, kteří se zdají být nehybní je ohromující,“ popsal své pocity Rice. Na podobných projektech Rice pracuje několik let. 8 let mu zabralo vytvoření systému, kterým by téměř neznatelný pohyb korálů mohl zachytit.

video: Jan Vojtěchovský, AP