Marylandem se valila voda. Auta brala jako hračky

Silné deště zvedly v americkém Marylandu hladiny řek, a to do té míry, že rozvodněné toky s sebou braly pračky, ledničky i auta jako by to byly hračky. Tamní guvernér vyhlásil v oblasti stav ohrožení.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters