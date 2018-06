VIDEO: V brněnské exhibici si zastříleli Bony i Švancara Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V brněnské exhibici si zastříleli Bony i Švancara

Vicemistři světa do 20 let z roku 2007 i současní reprezentanti Vladimír Darida a Marek Suchý zasáhli do fotbalové exhibice v Brně, která byla součástí oslav 40 let od zisku mistrovského titulu fotbalistů Zbrojovky. Dream Team Zbrojovky v zápase zvítězil nad Kaloudovou jedenáctkou 9:7.

video: iDNES.cz