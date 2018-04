VIDEO: Staňte se sprejerem a zvěčněte svůj „podpis“ na prestižní místa. Ve hře Vandals Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Staňte se sprejerem a zvěčněte svůj „podpis“ na prestižní místa. Ve hře Vandals

V této nezávislé hře se totiž stanete sprejerem, jehož úkolem je zvěčnit svůj „podpis“ na co nejprestižnější místa a nenechat se přitom chytit strážci pořádku. V silně stylizované grafice se podíváme do Paříže, Tokia, Sao Paula, Berlína anebo New Yorku, kde všude budeme moci zvěčnit nejslavnější malby legendárních umělců jako Blek Le Rat, Keith Haring, Lady Pink nebo Miss.Tic.

video: ARTE