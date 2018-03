VIDEO: Ve Vřesové budou pálit kaly z ostravských lagun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Vřesové budou pálit kaly z ostravských lagun

Kaly z ostravských lagun by se měly pálit ve Vřesové na Sokolovsku v areálu firmy Sokolovská uhelná. První vlaky s toxickým materiálem by měly do regionu dorazit koncem března. Potvrdila to firma AVE CZ, která zakázku na dotěžení lagun dostala.

video: iDNES.cz