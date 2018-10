VIDEO: Vévodkyně Meghan s princem Harrym přiletěli do Austrálie běžnou linkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Princi Harrymu (34) a vévodkyni Meghan (37) začíná oficiální turné u protinožců v úterý. Do Austrálie ale přiletěli už v pondělí ráno a využili běžný let z Londýna s mezipřistáním v Singapuru. Pro manžele je to první oficiální cesta do zámoří od květnové svatby.

video: Reuters