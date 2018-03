VIDEO: Má ráda slivovici a zpěv. Žena slaví 105. narozeniny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Má ráda slivovici a zpěv. Žena slaví 105. narozeniny

Paní Anna Máchová oslavila 105 narozeniny. Slavnost se konala v Centru pro seniory Zahrada, v Bystřici pod Hostýnem, kde žije posledních 6 let. Anna Máchová byla jednou z prvních klientů, kteří se nastěhovali do tehdy nového zařízení, do 99 let však žila doma a starala se o sebe sama. Má ráda slivovici, zpěv a křížovky.

video: iDNES.cz