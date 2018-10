VIDEO: Vila Vilemína v Kyselce dostává novou střechu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vila Vilemína v Kyselce dostává novou střechu

Do finále spěje rekonstrukce střechy jednoho z objektů někdejších lázní v Kyselce. Do konce listopadu by měla být hotová břidlicová krytina věžní části domu Vilemína. Do dvou let by ve dvou místnostech této části objektu mohla vzniknout expozice věnovaná nejen obnově kyselských lázní, ale také netradičním řemeslům, jako například umělecké klempířiny či pokládky břidlicových střech.

video: iDNES.cz