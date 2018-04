VIDEO: Ať vládu nesestavuje ANO, žádají TOP 09 a lidovci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ať vládu nesestavuje ANO, žádají TOP 09 a lidovci

Ve vyjednáváních o vládě je nyní podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila na tahu prezident Miloš Zeman. Ten by už neměl pověřit sestavováním kabinetu nikoho z hnutí ANO. Stejný názor mají také lidovci. Jejich šéf Pavel Bělobrádek sdělil, že vládu by mohly vytvořit demokratické strany, které mají ve Sněmovně 85 hlasů, a hnutí ANO by mohlo tento menšinový kabinet tolerovat.

