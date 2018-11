VIDEO: Výkonný výbor schválil zcela jednoznačně podporu vlády, řekl Filip Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výkonný výbor schválil zcela jednoznačně podporu vlády, řekl Filip

Komunisté při hlasování o nedůvěře vládě podrží kabinet Andreje Babiše. Rozhodli se tak poté, co zhruba hodinu hovořili s premiérem, který za nimi přijel do jejich sídla. Po jednání vedení KSČM to řekl šéf strany Vojtěch Filip. Babiš se při odjezdu vyhnul komentáři. Jeho limuzína projela za zády čekajících novinářů.

video: ČTK