VIDEO: Volby ukázaly, že není strana s monopolem na moc, řekl Rakušan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby ukázaly, že není strana s monopolem na moc, řekl Rakušan

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislý Vít Rakušan řekl na tiskové konferenci, že letošní volby do místních zastupitelstev ukazují, že v Česku není strana, která by měla monopol na moc. Hnutí podpořilo do senátu Jiřího Drahoše. Ten doufá, že nepokazí nikomu image.

video: iDNES.cz