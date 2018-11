VIDEO: Zvěřina vzpomíná na Vorla: Šlo o výjimečný případ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvěřina vzpomíná na Vorla: Šlo o výjimečný případ

Před čtyřiceti lety, v noci z 24. na 25. listopadu 1978, zavraždil sexuální deviant Antonín Vorel v pražských Hodkovičkách čtyřiašedesátiletou ženu. Seniorka zabloudila, když na Kačerově nastoupila do špatného autobusu. Vorel, který musel kvůli dřívějším útokům na ženy podstoupit kastraci, ji ze msty uškrtil. Do jejího těla také zasadil 34 ran nožem. Na Vorla vzpomíná sexuolog Jaroslav Zvěřina, který tohoto vraha koncem 70. let vyšetřoval.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv