Sériový vrah z Kalifornie unikal desítky let. Analýza DNA jej dostala

Policie v Kalifornii zadržela muže, kterého považuje za sériového vraha a násilníka ze 70. a 80. let. Nyní 72letý bývalý policista Joseph James DeAngelo měl do poloviny 80. let zabít dvanáct lidí a znásilnit 50 žen. Usvědčit jej po letech měla analýza DNA, prokuratura už jej obvinila ze čtyř vražd.

video: Reuters