VIDEO: VYSÍLÁME: Jak proměnit české hudební festivaly? Za scénou odpoví miliardář Igor Rattaj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

VYSÍLÁME: Jak proměnit české hudební festivaly? Za scénou odpoví miliardář Igor Rattaj

Miliardář Igor Rattaj se po velkých investicích do českých ski areálů rozhodl proměnit svět tuzemských hudebních festivalů. Jak přesně to plánuje udělat a jestli bylo těžké do Česka dostat popovou hvězdu Lanu del Rey nebo rockové Nine Inch Nails odpoví v pořadu Za scénou. Vysíláme v úterý od 12:30.

video: iDNES.cz