VYSÍLÁME: Manažer Plíškových zavítá do Rozstřelu

Michal Hrdlička už veřejností dávno není vnímaný jako ten, co hlásil sportovní zprávy v televizi. Teď je to manažer tenistek Karolíny a Kristýny Plíškových a snoubenec té první. Jaká je pro něj tato dvojrole? A co říkal na to, když Karolína Plíšková nepodala rozhodčí ruku a rozbila raketu? Hrdlička bude v úterý od 12.30 hostem Rozstřelu na iDNES.tv, ptejte se i vy.

video: iDNES.cz