VYSÍLÁME: Štěpánek o krizi českého tenisu: Funkcionáři jen mávali žebříčky

Český tenis marně hledá nástupce Radka Štěpánka či Tomáše Berdycha. Dalšího muže, který pronikne do světové desítky. Štěpánek viní z této situace funkcionáře. „Ve zlaté éře mávali žebříčky a zapomněli na to, co bude po nás,“ říká v pořadu Rozstřel, který se na iDNES.cz bude vysílat ve středu od 12.30.

