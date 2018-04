VIDEO: Will Smith slavil s fanoušky v rytmu smyslné salsy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Will Smith slavil s fanoušky v rytmu smyslné salsy

Při pohledu na jeho vyrýsované tělo a ladné pohyby, by nikdo netipoval, že letos oslaví už padesát let. Akční hvězda Will Smith se stále udržuje ve formě, což rád dokazuje nejen ve filmech, ale také na svém Instagramu. Jako svůj stý příspěvek poslal divákům pozdrav s videem, kde se nechává učit salsu. V jeho podání tanec působí stejně jednoduše a poutavě, jako kaskadérské kousky v jeho filmech.

video: instagram.com/willsmith