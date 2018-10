VIDEO: Z moře už vyzdvihli první oběti a osobní věci pasažerů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podmořské roboty a sonary byly nasazeny do pátrání po letadle indonéské společnosti Lion Air, které se v pondělí zřítilo se 189 lidmi na palubě do Jávského moře. Pátrací týmy se snaží dohledat trup letounu a také černé skříňky, které by mohly pomoci objasnit příčinu neštěstí. Stopy po možných přeživších se nenašly. Indonéští potápěči pátrají po obětech a troskách letadla (30.10.2018) Dalších 32 fotografií v galerii Indonéští potápěči pátrají po obětech a troskách letadla (30.10.2018) | foto: Reuters Podmořské roboty a sonary byly nasazeny do pátrání po letadle indonéské společnosti Lion Air, které se v pondělí zřítilo se 189 lidmi na palubě do Jávského moře. Pátrací týmy se snaží dohledat trup letounu a také černé skříňky. Stopy po možných přeživších se nenašly. Z moře už byly vyzdviženy pozůstatky některých obětí, jejich osobní věci a část trosek stroje.

video: Reuters