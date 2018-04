VIDEO: Za bodnutí miminka a rány paličkou soud matce vyměřil 19 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krajský soud v Plzni poslal na devatenáct let do vězení Kateřinu M., která je obžalovaná, že loni v srpnu zavraždila svoji novorozenou dceru. Podle spisu porodila doma v koupelně, s dítětem udeřila o sprchový kout, bodla ho nožem a praštila paličkou na maso. Pak ho ukryla do koše na prádlo.

video: iDNES.cz