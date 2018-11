VIDEO: Za zmrzačení motykou si zahrádkář odpyká 10 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za zmrzačení motykou si zahrádkář odpyká 10 let

Motykou ťal do hlavy šestapadesátiletý Slovák Anton Gál o čtyřiadvacet let mladšího muže loni v listopadu v zahrádkářské kolonii v Praze 9. Za pokus o vraždu dnes Vrchní soud v Praze poslal obviněného na 10 let do věznice s nejpřísnějším režimem. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.

video: iDNES.cz