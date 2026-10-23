Znáte jen Adršpach? V Polsku čekají Čertovské skály i Stolové hory
23. 10. 2026 14:46 Zahraniční
Adršpach zná téměř každý, ale jen kousek za českými hranicemi se ukrývají další fascinující skalní poklady. Polsko láká na bizarní skalní útvary, úzké průchody i malebné vyhlídky ve Stolových horách.
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