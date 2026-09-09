Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AfD je destruktivní síla, chce Německo destabilizovat, řekl Merz

Zahraniční
Alternativa pro Německo (AfD) je destruktivní síla, která chce Německo destabilizovat. V parlamentní debatě k návrhu státního rozpočtu to řekl kancléř Friedrich Merz. Slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v započatých reformách, některé jejich detaily ale možná přehodnotí. Spolupředsedkyně největší opoziční strany AfD Alice Weidelová řekla, že v nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku voliči vyslali jasný signál, že má Merzova vláda skončit.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:47

Amal Clooneyová zastínila v Benátkách filmové hvězdy
Společnost
9. 9. 2026 14:34
01:21

Srbský prezident Vučić rozpustil parlament, nominovali ho na premiéra
Zahraniční
9. 9. 2026 14:04
00:58

Marta Jandová bojuje s bolestí. StarDance jí dává pořádně zabrat
Společnost
9. 9. 2026 13:48
01:03

Muže hledá policie: Vykradl auto před OC v pražské Jeremiášové ulici
Krimi
9. 9. 2026 13:44
00:47

Vrah z Mírova opět před soudem
Krimi
9. 9. 2026 13:42
01:11

AfD je destruktivní síla, chce Německo destabilizovat, řekl Merz
Zahraniční
9. 9. 2026 12:44
02:55

Lidovci chtějí jednat o penězích pro církevní školy. Babiš kvůli nim káral Plagu
Domácí
9. 9. 2026 12:24
01:59

Já ty drogy našel, nejsou moje, tvrdil muž policistům
Krimi
9. 9. 2026 11:58
00:43

Lavina na Kavkaze zasypala ruské vojáky. Zemřelo nejméně 12 lidí
Zahraniční
9. 9. 2026 11:32
01:34

Hasiči bojují s rozsáhlým požárem v turecké Antalyi a dalších měsstech
Zahraniční
9. 9. 2026 11:14
00:30

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn pokračují práce na propojení sjezdovek
Domácí
9. 9. 2026 10:50
34:50

Na žhavé gay scény jsme měli intimní koordinátorku, říká režisér seriálu Filter
Rozstřel
9. 9. 2026 10:00
03:25

The Legend of Zelda： Ocarina of Time – The Legend of Zelda 40th Anniversary
Lifestyle
9. 9. 2026 9:50
01:12

S kradeným zbožím v kradeném autě dojeli z Písku do Budějovic
Krimi
9. 9. 2026 9:48
00:10

Zde vyroste nová Alej svobody Havel 90
Domácí
9. 9. 2026 9:24
03:05

Výstava Sochařky ovládne Museum Kampa. Svá díla ukáže 50 umělkyň
Domácí
9. 9. 2026 9:18
00:37

Ukrajinské drony zasáhly terminál s topným olejem v Novorossijsku
Zahraniční
9. 9. 2026 9:18
00:52

Zlaté poklady, kobylky a tančící kostlivci. Poznejte neobyčejnou Oaxacu
Zahraniční
9. 9. 2026 8:30
00:37

Princ George nastoupil na Eton. Na školu britských premiérů chodil i William
Zahraniční
9. 9. 2026 8:06
00:20

Startuje 34. ročník Mezinárodní festival Divadlo v Plzni
Domácí
9. 9. 2026 7:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×