V afghánském Asadábádu, kde lidé vyšli do ulic s vlajkami na Den nezávislosti, střílelo islamistické hnutí Tálibán do davu. Na místě je několik mrtvých. Na mezinárodním letišti v Kábulu pak zemřelo od neděle, kdy Tálibán převzal kontrolu nad afghánskou metropolí, celkem dvanáct lidí. Uvedli to představitelé hnutí i Severoatlantická aliance (NATO).

video: Reuters