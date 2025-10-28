V Keni se zřítilo malé letadlo s turisty, zřejmě zahynulo 12 lidí
28. 10. 2025 11:36 Zahraniční
V jižní Keni se dnes zřítilo malé letadlo, které mířilo do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Podle úřadů zřejmě zahynulo všech 12 lidí na palubě, přičemž všichni cestující byli turisté ze zahraničí.
