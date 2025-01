VIDEO: Britské královně tajili, že její poradce byl sovětským agentem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Britské královně Alžbětě II. její spolupracovníci záměrně neřekli, že jeden z jejích poradců – historik umění Anthony Blunt – byl sovětským agentem. Dozvěděla se to až devět let poté, co se přiznal tajné službě MI5.

video: AP