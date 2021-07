VIDEO: Agresivní kráva napadla matku s dítětem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Agresivní kráva napadla matku s dítětem

Bezpečnostní kamery zachytily v čínské provincii Ning-sia okamžik, kdy žena šla se svojí dcerou do výběhu zkontrolovat novorozené tele. Vyděšená kráva však napadla malou dívku a začala na ni útočit. Žena se snažila dceru ochránit, popadla ji do náručí, ovšem agresivní zvíře je povalilo na zem. Nakonec se ženě podařilo odnést dceru do bezpečí, avšak utrpěla zlomeninu nohy. Dítěti se nic nestalo.

video: AP