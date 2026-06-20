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Trump odhalil nový prezidentský letoun Air Force One. Katarský dar vyvolává kritiku

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodní země vyvolává kritiku. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.
video: AP
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