Problémy na cestě do Davosu. Letadlo s Trumpem se vrátilo do USA kvůli závadě
21. 1. 2026 7:18 Zahraniční
Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě obrátilo zpět do Spojených států. Příčinou je problém s elektřinou, prezident po návratu nastoupí do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vrací preventivně z důvodů opatrnosti.
00:33
Demonstrace v Minnesotě proti násilí ze strany imigračních úředníků pokračují
Zahraniční21. 1. 2026 7:34
01:04
Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel
Zahraniční21. 1. 2026 7:26
00:46
Problémy na cestě do Davosu. Letadlo s Trumpem se vrátilo do USA kvůli závadě
Zahraniční21. 1. 2026 7:18
53:26
Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie
Sport21. 1. 2026 6:18
02:48
Tvůrce vykresluje Znojmo pomocí umělé inteligence
Domácí21. 1. 2026 5:12
38:14
Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský
Rozstřel21. 1. 2026 0:06
00:58
Čína nasadí robotické policisty řízené AI
Zahraniční21. 1. 2026 0:06
01:26
„Je čas mít zásady a stát jednotně,“ vyzývá Newsom Evropu
Zahraniční20. 1. 2026 20:54
00:27
Tisíce budov v Kyjevě zůstaly po nočních ruských útocích bez vytápění
Zahraniční20. 1. 2026 19:46
02:01
Lavrov: V Česku se probudily zdravé síly
Zahraniční20. 1. 2026 17:50
00:44
Kraj ukázal komunitní bydlení pro hendikepované v Novém Městě
Domácí20. 1. 2026 17:42
00:39
Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných
Domácí20. 1. 2026 16:58
01:47
Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se neomluvili
Zahraniční20. 1. 2026 16:58
01:10
Zimní údržba Jablonce je dražší
Domácí20. 1. 2026 16:42
01:46
Macron varuje před světem bez pravidel a návratem imperiálních ambicí
Zahraniční20. 1. 2026 16:32
00:27
Tým FC Barcelona letí do Prahy
Sport20. 1. 2026 16:18
00:38
Zlínští vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva
Domácí20. 1. 2026 16:12
00:29