Potyčka v albánském parlamentu. Na předsedovi přistála lahev, hořela i světlice

V albánském parlamentu ve čtvrtek vypukla potyčka mezi opozičními poslanci a ostrahou, přičemž zákonodárci zapálili světlici, hodili lahev s vodou na předsedu parlamentu a obsadili místa vyhrazená pro ministry. Napsala to agentura Reuters, podle níž tak gradovalo týdny trvající napětí kvůli obviněním vicepremiérky Belindy Ballukuové a dalších činitelů z korupce.
