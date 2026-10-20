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Alberta zůstane kanadská. Proti odtržení provincie bylo přes 70 procent voličů

Zahraniční
Voliči v kanadské provincii Alberta v pondělním referendu odmítli zahájit proces odtržení od Kanady, proti bylo asi 76 procent hlasujících. Premiér Mark Carney tak obhájil svou politiku v době obchodní války Kanady se Spojenými státy. Výsledek odpovídá průzkumům veřejného mínění, podle nichž podpora odtržení této na ropu bohaté kanadské provincie dlouhodobě nepřesahuje 25 procent.
video: redakce s využitím AI, Midjourney
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