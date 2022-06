VIDEO: Devatenáctiletý Alex pomáhá jako dobrovolník na Ukrajině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Devatenáctiletý Alex pomáhá jako dobrovolník na Ukrajině

Teprve devatenáctiletý Alex Nikolas jako dobrovolník pomáhá na Ukrajině a své zážitky zveřejňuje na sociálních sítích. Přestože je podle svých slov zdravotník, na frontě dostal do ruky i zbraň. Česká televize jej pak natočila, jak se po útoku Rusů se strachem vrací do bezpečí. Mladík však popírá, že by jel domů na Slovensko. Prý ani nemůže – hrozí mu tam vězení.

video: Alex Nikolas