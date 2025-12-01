Člen AfD na sjezdu mluvil a gestikuloval jako Hitler
1. 12. 2025 13:52 Zahraniční
Velkou pozornost vyvolalo v německých médiích a na sociálních sítích vystoupení jednoho z delegátů víkendového sjezdu, na kterém byla založena mládežnická organizace Alternativy pro Německo (AfD). Řeč, kterou Alexander Eichwald pronesl, podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Média ji označují za zmatenou a bizarní. AfD dnes uvedla, že zahájila proces Eichwaldova vyloučení ze strany
