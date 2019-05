VIDEO: Lety se společností Alitalia jsou zrušeny. Personál stávkuje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lety se společností Alitalia jsou zrušeny. Personál stávkuje

Zaměstnanci italské aerolinky Alitalia vstoupili o půlnoci do 24hodinové stávky kvůli nejisté budoucnosti této letecké společnosti. Zrušeny byly v úterý tři stovky domácích i zahraničních spojů, včetně jednoho letu z Říma do Prahy a letu zpět. To se rovná zhruba polovině letů. Stávka ovlivní i 16 spojů ve středu ráno.

video: AP